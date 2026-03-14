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Yamaha rinnova il Tricity 300

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Yamaha rinnova il Tricity 300
14 marzo 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Yamaha presenta il nuovo Tricity 300 Model Year 2026, evoluzione dello scooter a tre ruote pensato per la mobilità urbana. Il modello introduce un importante aggiornamento tecnico e stilistico che rafforza il posizionamento del Tricity.

Elemento distintivo del veicolo resta il sistema Leaning Multi Wheel (LMW), il telaio brevettato Yamaha che consente allo scooter di inclinarsi in curva mantenendo due ruote anteriori.

Tra le novità principali del Tricity 300 MY 2026 spicca l’introduzione dell’airbag, una prima assoluta per uno scooter Yamaha. Il sistema è progettato per attivarsi in caso di collisione frontale, contribuendo ad assorbire parte dell’energia dell’impatto e ridurre la proiezione in avanti del pilota.

Il nuovo modello beneficia anche di un restyling completo della carrozzeria, con linee più affilate e dinamiche che accentuano il carattere sportivo del mezzo mentre la nuova firma luminosa con luci di posizione e fanale posteriore a LED contribuisce a definire ulteriormente un look più moderno e tecnologico.

Il nuovo Tricity 300 Model Year 2026 ha una nuova strumentazione digitale

Debutta una nuova strumentazione digitale composta da un display TFT a colori da 4,2 pollici affiancato da un display LCD da 2,8 pollici mentre il sistema consente anche la connessione con lo smartphone tramite l’app Yamaha MyRide e introduce anche la navigazione Garmin StreetCross.

Il nuovo Tricity 300 é mosso da un motore Blue Core monocilindrico da 292 cc, raffreddato a liquido e abbinato a trasmissione automatica CVT, ora omologato Euro5+.

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Tricity 300 MY 2026 Yamaha airbag app Yamaha MyRide
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