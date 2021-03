Mughini: ''Io rinviato a giudizio? Sono tranquillo, mai detto quanto Lucarelli mi attribuisce''

Roma, 9 mar. (Adnkronos)

''Io rinviato a giudizio? ''Sono tranquillo, porterò la trasmissione della Venier e la lettera di scuse della Lucarelli. Come se i tribunali non avessero niente da fare. Provo disprezzo intellettuale per questi personaggi che pur di fare un articolo polemico fanno una sortita pugnace sostenendo una cosa che io non avrei mai detto nemmeno sotto tortura''. Così all'Adnkronos Giampiero Mughini commentando il tweet di Selvaggia Lucarelli dove annuncia che il giornalista è stato rinviato a giudizio ''per aver scritto che un mio articolo su 'Il Fatto' era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze'', scrive la Lucarelli. Mughini tiene a spiegare ''tutto l'antefatto'' che ha portato al suo rinvio a giudizio: "Alcuni anni fa la Lucarelli su 'Il Fatto', di cui è collaboratrice, riferendosi a una trasmissione televisiva dove c'era (Fabrizio, ndr) Corona e che aveva di fronte alcuni interlocutori tra cui il sottoscritto, aveva scritto testualmente che noi tutti, gli interlocutori di Corona, eravamo stati lì quasi in ginocchio, senza argomenti e quasi sopraffatti. Ma la verità -precisa- era che io e Corona ce ne eravamo detti di cotte e di crude per un paio d'ore. Allora mandai una lettera a 'Il Fatto' dicendo che quelle della Lucarelli erano delle porcate e lei si scusò. Lei la trasmissione non l'aveva neanche vista e aveva parlato a vanvera''.

''Poco dopo sempre su 'Il Fatto', di nuovo per una trasmissione televisiva -prosegue Mughini- lei mi aveva attribuito delle parole che sono il contrario di quello che penso. Si parlava di quella povera ragazza romana tossicodipendente che poi hanno massacrato e lei (la Lucarelli, ndr) sosteneva che io avessi detto dalla Venier che quella povera ragazza 'se l'era cercata', espressione molto brutta. Non mi era mai passato per la mente di pensare che la ragazza se l'era cercata -dice con forza Mughini- avevo detto che era una ragazza fragile e che stava in una condizione oggettiva terribilmente atroce e quando lei scrisse così nella prima pagina de 'Il Fatto', per la seconda volta, allora scrissi non ricordo dove: 'Questa non è una giornalista, questa è una che non ha superato la terza elementare'. Per quell'articolo -conclude- la querelai pure''.

(di Alisa Toaff)