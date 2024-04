Accordo Usa-Samsung per la creazione di nuove fabbriche di chip nel cuore del Texas e per l'ampliamento dell'impianto esistente ad Austin. Al colosso tecnologico sudcoreano ben 6,4 miliardi di dollari per la realizzazione di impianti per la produzione di chip a 4 e 2 nanometri, oltre a una struttura per la ricerca e lo sviluppo.