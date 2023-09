Dopo la tragedia dell'incidente ferroviario a Brandizzo, "non è il momento di trovare il capro espiatorio. E' il sistema che non funziona e va cambiato". A dirlo il segretario Cgil Maurizio Landini al corteo di Vercelli per ricordare la morte dei 5 operai. "Finché la sicurezza sarà considerata un costo e non un investimento, queste situazioni non cambieranno", ha detto ancora il sindacalista.