Il Consiglio europeo ha dato il via libera a una direttiva dell'Ue sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La direttiva impone a tutti i Paesi dell'Ue di configurare come reato le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e la violenza online, come la condivisione non consensuale di immagini intime.