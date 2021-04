Mutti (Centromarca): 'Investimenti per legalità siano terreno comune'

"Per la ripresa del Post Covid occorrerà rimettere lo sviluppo e la crescita al centro della generazione di valore per il Paese: in questo senso le aziende di marca sono esposte, e come tali sono promotrici di quella attenzione alla legalità necessaria dal lavoro all'ambiente, a qualunque pratica sociale". Così Francesco Mutti, presidente di Centromarca, è intervenuto alla web conference “Legalità e concorrenza per il futuro del Paese”, organizzata da Centromarca in collaborazione con il Corriere della Sera, parlando del legame tra legalità e concorrenza.

"Da quando si creano gap tra il sistema Paese e le altre aziende c'è uno svantaggio competitivo importante - ha continuato Mutti - la quantità di investimenti necessari per rispettare legalità deve essere un terreno comune, e non un elemento di differenziazione e di gioco per crearsi dei vantaggi derivanti dal mancato rispetto della legalità".