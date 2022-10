Napoli-Bologna 3-2, tris azzurro e primo posto solitario

Il Napoli batte il Bologna per 3-2 nel match valido per la decima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la corsa solitaria al primo posto in classifica. La squadra allenata da Spalletti sale a 26 punti e conserva 2 lunghezze di vantaggio sull'Atalanta. Il Bologna rimane fermo a 7.

LA PARTITA - Il Napoli si affida agli strappi di Kvaratskhelia per cercare di sfondare. Il georgiano accelera sulla fascia sinistra e al 20’ regala a Raspadori la prima vera chance della partita: diagonale impreciso. Al 23' Kvaratskhelia si mette in proprio, percussione e tiro: Skorupski è attento. La pressione del Napoli aumenta, Kvaratskhelia continua ad ispirare. Al 27’ assist per Politano, che spreca la migliore chance sparando alle stelle. Il monologo partenopeo si interrompe nel finale del primo tempo. Il Bologna, sparring partner per circa 40 minuti, alza il baricentro e trova il gol al 41’ con una pregevole azione. Imbucata per Cambiaso che non si fa ingolosire e offre il pallone a Zirkzee: sinistro comodo, 0-1. Il Napoli si getta in avanti e trova subito il pareggio prima dell’intervallo. Corner da destra, Medel sbaglia l’intervento e lascia il pallone a disposizione di Juan Jesus: destro vincente, 1-1 e squadre al riposo.

Il Napoli mette la freccia in avvio di ripresa. Kvaratskhelia, tanto per cambiare, sfida Skorupski: sulla respinta piomba Lozano, 2-1 al 49’. Il vantaggio azzurro resiste un centinaio di secondi, perché Meret regala il pari ai rossoblu. Barrow spara da 25 metri, il portiere del Napoli buca clamorosamente l’intervento: 2-2. I padroni di casa caricano a testa bassa, collezionano occasioni fino a quando l’ennesima invenzione di Kvaratskhelia propizia il tris. Il georgiano lancia Osimhen in profondità, Skorupski tocca ma non neutralizza la conclusione del nigeriano: 3-2 al 69’. La formazione di Spalletti non alza il piede dall’acceleratore e continua a spingere alla ricerca del poker. Zielinski timbra la traversa, il quarto gol non arriva ma il Napoli vola lo stesso.