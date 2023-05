Napoli campione d'Italia, spogliarelli e fioretti dei Vip per lo scudetto

Tutti ricordano della promessa di Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma poi effettivamente vinto, nel 2001: la folla del Circo Massimo si aspettava una versione "nature" della popolare attrice, che si presentò invece avvolta in una tuta color incarnato. A Napoli ora la curiosità è su Raffaella Fico, che già a gennaio scorso, ai microfoni delle Iene, promise "un bel bagno freddo in topless" per il terzo scudetto azzurro. Sempre per il pubblico voyeur maschile e ancora alle Iene, Caterina Balivo promette di salire al santuario di Maradona nei Quartieri "tutta dipinta di azzurro"; Marisa Laurito vuole vestirsi solo "di una bandiera azzurra" mentre l'unica promessa fatta da Marika Fruscio è quella di non spogliarsi: "Già lo fanno tutti".

Gigi D'Alessio invece si metterà "un bel vestito, poi prendo un secchio di acqua gelata e me lo butto addosso"; Alessandro Siani vuole festeggiare uno scudetto che dopo anni valica la Linea Gotica e sberleffare i nordici "mangiando un chilo di polenta". Paolo Sorrentino, più volte contattato dai giornalisti e sempre sfuggente anche in questo caso, si affida ad Instagram e manifesta il suo essere tifoso per interposto Silvio Orlando, nel suo ruolo di cardinal Voiello in The new Pope, che appare ben due volte accompagnato dal messaggio "prove tecniche di esultanza". Nella prima, di qualche settimana fa, un Orlando-Voiello inespressivo siede sul divano, nella più recente invece fa la doccia in una fontana completo di abito talare: ma di promesse neanche l'ombra. Almeno Francesco Paolantoni promette di "mangiare pasta e patate nudo".