Napoli-Lecce 1-1, gol di Elmas e Colombo

Il Napoli frena contro il Lecce. Al Maradona finisce 1-1 con Colombo che risponde al gol di Elmas. Con questo pari la squadra di Spalletti si porta a 8 punti con Milan, Lazio e Juventus e dietro a Roma e Inter, mentre il Lecce sale a 2 punti. Spalletti per la sfida cambia diversi elementi ma non rinuncia ad Osimhen per guidare l'attacco, questa volta con Raspadori alle sue spalle. Politano ed Elmas gli esterni. Anguissa e Ndombele in mediana. In difesa spazio a Ostigard e Olivera, con Kvaratskhelia e Lozano che partono dalla panchina. Il tecnico del Lecce Baroni risponde con il tridente d'attacco composto da Colombo, Banda e Di Francesco. Tuia e Baschirotto i centrali in difesa.

La prima occasione capita al Napoli al 21' con Politano che carica il mancino, ma Falcone in tuffo alza il pallone oltre la traversa. Passa un minuto e il Lecce potrebbe passare in vantaggio. L'arbitro assegna il rigore per un contatto in area tra Di Francesco e Ndombele. Colombo va sul dischetto, prende la rincorsa e trasforma il rigore, ma l'arbitro non ha fischiato. Si ripete. Ancora Colombo dal dischetto ma Meret questa volta intuisce l'angolo e intercetta il pallone, salvando il Napoli. Al 27' la squadra di Spalletti passa in vantaggio, quando un tiro di Politano diventa un assist per Elmas, e il numero 7 da pochi passi mette in rete. La reazione del Lecce è però immediata e al 31' pareggia con una prodezza da fuori area di Colombo che con un fantastico sinistro trafigge Meret e si fa perdonare il rigore sbagliato.

Il Napoli parte bene anche nella ripresa e al 49' su un traversone di Politano sbuca ancora Elmas sul secondo palo ma Falcone si rifugia in corner. Il Lecce si copre, chiude gli spazi e limita le offensive degli azzurri. Negli ultimi 20 minuti di gara però il Napoli accelera e al 69' Osimhen di testa da pochi passi non trova la porta. Al 71' un sinistro a giro di Politano da dentro l'area sfiora il palo. Entra anche Lozano che serve Olivera ma Falcone ci mette i pugni. All'80' ancora Napoli in forcing, Di Lorenzo conclude in porta ma Falcone respinge con il piede. Il Napoli ci prova fino alla fine ma al 93' Osimhen di testa non riesce a indirizzare verso la porta e la sfida si chiude sull'1-1.