Napoli-Torino 1-0, Osimhen-gol e Spalletti vola a punteggio pieno

Il Napoli batte 1-0 il Torino nell'ottava giornata della Serie A, resta a punteggio pieno e si riprende il primo posto in classifica a quota 24, con 2 lunghezze di vantaggio sul Milan. La formazione di Spalletti si impone grazie al gol di Osimhen, a segno all'81' a coronamento di una splendida azione manovrata. Gli scambi tra Osimhen, Koulibaly e Mertens fanno da prologo al colpo di testa dell'attaccante nigeriano: stacco imperioso, palla in rete e 1-0. Il Napoli risolve così un match equillibrato, complicato per gli azzurri dal rigore fallito al 25' da Insigne.

Il Torino, con Brekalo ispirato ma poco concreto, spreca almeno 3 nitide occasioni. Al 57' il Napoli va a segno con Di Lorenzo, ma il colpo di testa del difensore è cancellato dal fuorigioco rilevato dal Var. Quando il percorso netto degli azzurri sembra destinato a interrompersi, ecco il lampo di Osimhen: 1-0, ottava vittoria di fila.