Nasa ci riprova, oggi il lancio di Artemis 1 verso la Luna

Lieve slittamento per il lancio

Lieve slittamento per il lancio della missione spaziale Artemis 1 con destinazione l'orbita lunare. La Nasa ha appena annunciato che i team "hanno esteso la loro attesa di 30 minuti pianificata e i responsabili della missione dovrebbero fissare un nuovo orario per il lancio". "Le squadre di lancio e dell'Eastern Range hanno risolto un problema che ha causato una perdita di segnale da un sito radar e stanno attualmente conducendo i test necessari per garantire la comunicazione e il tracciamento del razzo e del veicolo spaziale", ha aggiunto la Nasa.

I lancio avviene dal centro spaziale Kennedy, in Florida, dove è pronto a decollare il gigantesco vettore Space Launch System (Sls) che porta la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno al nostro satellite naturale. E' il primo passo, dopo le storiche missioni Apollo, per il ritorno dell’esplorazione umana sulla Luna.