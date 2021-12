Natale, Federalberghi: 14 milioni italiani in viaggio, forte calo a Capodanno -48,2% per paura covid e soldi

Oltre 14 milioni di italiani partiranno per le feste natalizie registrando un calo del 19,9% sul 2019, anno pre covid. Ma un vero e proprio tonfo ci sarà a Capodanno con solo 4,4 milioni di connazionali con - 42,8%. Sono le previsioni di Federalberghi illustrate dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e dal direttore Alessandro Nucara durante una conferenza stampa a Roma a cui ha partecipato anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

"E' un quadro desolante quello che si prospetta per le prossime vacanze natalizie negli alberghi. Non sarà un Natale come gli altri, sarà il Natale dei Green Pass". E' quanto afferma il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca in una conferenza stampa commentando i dati dall’indagine previsionale sul movimento turistico degli italiani per le festività natalizie, realizzata dalla Acs Marketing Solutions. "Nonostante le difficoltà e i timori della quarta ondata tuttavia, forti della copertura della terza dose, gli italiani riusciranno comunque a darsi una destinazione, restando soprattutto nei confini nel proprio paese e tenendo ben a mente le misure di sicurezza contro la diffusione del covid". Il giro di affari complessivo comunque scende del 19,6%.

La motivazione di coloro che non si muoveranno è drammaticamente legata alle condizioni economiche che non consentono purtroppo di pianificare un viaggio”. “Ma c’è da notare che la rinuncia del viaggio di Capodanno - ha spiegato Bocca - è strettamente legata all’esigenza di tenersi lontani da situazioni a rischio come feste o cenoni, la consuetudine cioè del 31 dicembre. La situazione di incertezza, le ulteriori restrizioni e la presenza di una nuova variante del virus hanno fatto da deterrente alla ricerca di svago e divertimento tipici dell’ultimo dell’anno”.