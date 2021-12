Natale, gli auguri di Berlusconi con Gilda - Video

I primi auguri nel giorno di Natale dal mondo politico arrivano da Silvio Berlusconi che non solo sceglie il canale Instagram per una comunicazione più immediata e diretta ma si fa accompagnare da Gilda. O, meglio, il Cav tiene in braccio, davanti all'albero natalizio, quella che è la new entry a quattro zampe dell'ormai numerosa colonia 'canina' di Arcore. E con lei sul petto, augura "a tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale".