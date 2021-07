Nazionale in festa sul pullman a Roma, bagno di folla per azzurri

La Nazionale campione d'Europa per le vie di Roma su un pullman scoperto. Dopo la visita a Palazzo Chigi, dal premier Mario Draghi, bagno di folla per gli azzurri e il ct Roberto Mancini nel centro di Roma gremito di gente: da via del Corso a Piazza Venezia, poi Via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, Via del Tritone, Piazza Barnerini, Via Veneto, Piazza Brasile e Via Pinciana prima del rientro all'Hotel Parco dei Principi.