Nel 2021 Hyundai accelererà le attività nell’elettrificazione

Dopo aver potenziato la strategia di mobilità nel corso del 2020, nel nuovo anno Hyundai rafforzerà le attività nell'elettrificazione. L'azienda punta ad una crescita qualitativa e quantitativa in Europa, aumentando i volumi di vendita ed incrementando il valore dei suoi prodotti. Un elemento chiave sarà il lancio della Ioniq 5, primo modello nato sulla piattaforma E-GMP dedicata ai veicoli elettrici, oltre all'introduzione di una serie di nuove misure incentrate sul cliente. Fornendo esperienze di mobilità di alta qualità e supportando lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e stazioni di rifornimento ad idrogeno. L'investimento di Hyundai nella nuova mobilità sta dando i suoi frutti: l'azienda ha immatricolato circa 60.000 veicoli elettrici - a batteria o fuel cell a idrogeno - in Europa nel 2020, pari al 13% delle vendite europee del brand. Hyundai prevede di mantenere la più elevata percentuale di veicoli a zero emissioni venduti nel 2021, puntando ad aumentare il numero di unità immatricolate ogni anno.

A livello globale l'azienda lancerà oltre 12 veicoli elettrici a batteria in più rispetto ad oggi nel corso dei prossimi quattro anni. Il brand punta ad elettrificare completamente l'intera gamma entro il 2024 con una quota dell'8-10% del mercato EV globale. Entro il 2025 prevede di vendere 560.000 veicoli BEV all'anno in tutto il mondo, raggiungendo le prime tre posizioni tra i costruttori di veicoli a zero emissioni. Questi obiettivi fanno seguito a un programma allargato di rinnovamento e di elettrificazione della propria flotta. Hyundai ha iniziato il 2021 in Europa con una delle gamme più giovani del mercato, dato che il 95% dei modelli ha un'età inferiore ai 18 mesi. Lo scorso anno, Hyundai ha introdotto versioni elettrificate per oltre il 75% dei modelli disponibili in Europa. Oggi, la gamma Hyundai offre la più ampia scelta di powertrain sul mercato, dai motori benzina o diesel a combustione interna ai mild-hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, elettrici a batteria, e persino veicoli a celle a combustibile di idrogeno. Hyundai propone attualmente 15 modelli elettrificati e derivati in Europa. Di questi 11 sono stati lanciati o perfezionati nel 2020.