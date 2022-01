NetBet Italia si unisce a Play’n GO

Tutti gli ultimissimi titoli Play’n GO disponibili su NetBet Italia

ROMA, Jan. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet, uno dei migliori casinò online in Italia, ha appena aggiunto alcuni degli ultimi titoli di Play'n GO alla sua collezione di giochi da casinò.

Da sempre, NetBet Italia garantisce a tutti i suoi clienti la più vasta scelta di giochi e promozioni, mantenendo la sua ottima reputazione in Italia. Con il nuovo carico da 90 di Play'n GO, NetBet Italia mostra ancora una volta il suo continuo impegno nel ampliare la propria selezione con il meglio che il mercato abbia da offrire.

Play'n GO è un produttore ben conosciuto nell’ambito di giochi mobile responsive dotati di alcune delle caratteristiche più dinamiche del settore. I punti salienti del loro portafoglio includono Book of Dead, Legacy of Dead, Reactoonz, Rise of Olympus e Fire Joker.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha detto: "Play'n GO è uno dei provider preferiti dai nostri giocatori, e siamo lieti di continuare ad offrire i loro prodotti a tutti i nostri fedeli clienti".

Luisa Allegro, Head of Sales di Play'n GO, ha aggiunto: "Ogni nuova partnership è un'occassione per mostrare al mondo di cosa siano capaci i giochi Play'n GO.

Tra le più recenti innovazioni che abbiamo deciso di adottare c'è il Dynamic Payways, un sistema capace di generare decine di migliaia di linee di pagamento su una singola slot. Molti dei nostri titoli presentano già questa funzione, come Charlie Chance 2 o Prism of Gems. Molti altre slot Dynamic Payways verranno aggiunte alla selzione di NetBet. Ci aspettiamo che questa nuova stretta di mano sia l'inizio di una lunga e fruttuosa relazione".

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it