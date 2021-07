Pagamenti digitali sempre più sicuri con la Strong Customer Authentication, la misura adottata per soddisfare i requisiti della direttiva europea PSD2 in fatto di pagamenti digitali. Grazie a Nexi Key6, un vero e proprio pin di 6 cifre abbinato alla carta e attivabile in pochi semplici passaggi, gli utenti possono aumentare i livelli di sicurezza dei propri acquisti online.