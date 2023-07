Nintendo annuncia Super Mario Bros. Wonder per Switch

nel corso del Nintendo Direct di oggi trasmesso online, Nintendo ha annunciato Super Mario Bros. Wonder per Switch. si tratta di una nuova avventura a scorrimento orizzontale in 2D. he introduce un nuovo power-up, il fiore meraviglia, in grado di modificare le caratteristiche dei livelli. Per esempio, i tubi potrebbero animarsi, potrebbero comparire orde di nemici, o l’aspetto dei personaggi potrebbe subire delle modifiche, trasformando il gameplay in modi imprevedibili. In Super Mario Bros. Wonder sarà possibile impersonare la Principessa Peach, la Principessa Daisy e Yoshi, oltre a personaggi familiari come Mario, Luigi e Toad. Inoltre, in questo gioco farà il suo debutto anche un nuovo potenziamento per Mario, che gli permetterà di trasformarsi in Mario elefante. Super Mario Bros. Wonder arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre.

Nintendo ha svelato anche che Super Mario RPG, pubblicato in origine solo in Giappone e negli Stati Uniti per Super NES, farà il suo ritorno con una nuova grafica. Mario, Bowser, la Principessa Peach e i personaggi originali Mallow e Geno sono protagonisti di un RPG in origine sviluppato in collaborazione con Squaresoft. Mario deve unire le forze con i suoi alleati per fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno, recuperare sette stelle e riparare la Via Stellare. Super Mario RPG arriverà su Nintendo Switch il 17 novembre. Inoltre, una versione con grafica migliorata di Luigi’s Mansion 2, pubblicato in origine per Nintendo 3DS, è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, e la Principessa Peach sarà la protagonista di un gioco tutto nuovo, in arrivo nel 2024. Maggiori dettagli verranno comunicati in futuro.