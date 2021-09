No vax, Conte: "Aggressivi, tentano di compromettere libertà altrui"

E sull'obbligo vaccinale, "non escludo nulla, ma per ora non sembra necessario"

I vari gruppi ‘No vax’ "mi sembra che non siano dei movimenti di opinione, di dissenso, ma mi è sembrato di vedere qualcosa di più nei toni, nell'aggressività e nel tentativo di compromettere la libertà altrui". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine di una visita al Salone del Mobile, alla Fiera di Rho, alle porte di Milano.

"Io non escludo nulla di quello che serve per mettere in sicurezza il Paese. In questo momento, se devo valutare, mi sembra che l'obbligo vaccinale non sia necessario", replica quindi Conte sui vaccini obbligatori. "Continuiamo a lavorare con il green pass per affinarne l'utilizzo. Poi più avanti valuteremo".

"Sicuramente - continua Conte - in questo momento il green pass è lo strumento più utile per interpretare la curva epidemiologica, come stanno facendo atri Paesi. Dobbiamo continuare per quanto necessario a utilizzarlo".

"Tra poco, se non già adesso, il Cdm sta per iniziare e dovrebbe ancora di più perfezionare la diffusione del green pass nell’ambito della scuola per i vari operatori economici che entrano in contatto con il mondo scolastico e in altri ambienti", ha spiegato. "Continuiamo così. Manteniamoci flessibili, l’obiettivo è completare la campagna vaccinale e mettere in sicurezza il Paese", ha aggiunto.

Poi l'invito ai "vertici della Lega a chiarire la loro posizione, soprattutto su politica sanitaria e campagna vaccinale. Non è questione di polemica, ma la Lega si è assunta una responsabilità appoggiando questo governo e deve responsabilmente e trasparentemente dire agli italiani quali sono le posizioni che sta cambiando ogni giorno sul completamento della campagna vaccinale", ha spiegato dopo che la Lega ha votato in aula gli emendamenti di Fratelli d’Italia sul green pass.