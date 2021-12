No vax, "rischio morte 16 volte in più di vaccinati con terza dose"

Vaccino covid in Italia, il rischio di morire per un no vax è 16,6 volte maggiore rispetto a un vaccinato con terza dose o booster. E' quanto emerge dall'ultimo Report integrale dell'Istituto superiore di Sanità (Iss). il rischio di morte è invece di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi e di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi.

Quanto al vaccino, dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale anti-covid, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%, si legge ancora nel report.

E ancora: nella fascia di età 0-19 sono stati segnalati 48.503 nuovi casi di covid-19, di cui 167 ospedalizzati e 2 ricoverati in terapia intensiva in sette giorni (il dato è relativo al periodo 22 novembre-5 dicembre).