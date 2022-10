Caldo senza fine, notti tropicali e 34 gradi di giorno: in arrivo terza Ottobrata

Il caldo sull'Italia continuerà fino alla fine del mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti con la Terza Ottobrata portata da Scipione l’Africano; non si escludono anomalie positive, cioè temperature superiori alle medie del periodo, anche fino a metà novembre, in particolare al Centro-Sud, ma questa proiezione è da confermare. Notti tropicali a Genova e Cagliari, minime all’alba di 16°C a Torino, Milano e Trieste: il caldo anomalo invade anche il sonno italiano, in particolare a Torino e Milano con uno scarto rispetto alla media del periodo di +10°C.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, ricorda però il rovescio della medaglia: anche a causa del caldo accumulato, intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria.

Si tratta del fianco scoperto dell’Anticiclone Scipione l’Africano che protegge saldamente il Sud, il Centro versante adriatico e lascia indifeso il resto del territorio italiano: da martedì Scipione tornerà superstar prepotente ovunque, con la Terza Ottobrata fino alla fine del mese ed oltre; nel mentre e fino a lunedì, al settentrione, prevarrà il sole ma non mancheranno locali precipitazioni.

Proprio per quanto riguarda le precipitazioni dobbiamo ricordare la quota neve impressionante: circa 3000 metri in pieno autunno, a 2 mesi dal Natale. Riassumendo abbiamo notti tropicali, zero termico a 3500 metri con quota neve sui 3000 metri circa, massime fino a 30°C in ulteriore aumento fino a 34°C ad iniziare da domani: tre indizi fanno una prova, la prova di un clima che è cambiato in modo drammatico.

In sintesi, nelle prossime ore avremo piogge al Nord e localmente al Centro in Toscana, la domenica sarà caldissima ad eccezione del Nord dove avremo ancora qualche pioggia, il lunedì caldissimo con miglioramento anche al Nord, ed in seguito caldo e sole su tutto lo stivale salvo nebbie fitte in Pianura Padana nelle ore notturne.

Un quadro meteo che, escludendo le nebbie, potrebbe essere quello tipico di metà giugno: la prossima settimana si stracceranno alcuni record per quanto riguarda la terza decade di ottobre, cioè il periodo 21-31 ottobre; ma localmente batteremo anche record mensili per un 2022 che si avvia a riscrivere la storia come l'anno più caldo dal 1800.

PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Sabato 22. Al nord: piogge anche forti sulle Alpi, moderate sulle Prealpi, possibili anche in pianura a nord del Po. Al centro: nuvoloso in Toscana con qualche pioggia; sole altrove, molto caldo in Sardegna. Al sud: tanto sole e clima molto caldo per il periodo.

Domenica 23. Al nord: piovaschi al Nord Ovest, più sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: tutto sole e caldo.

Lunedì 24. Al nord: piogge sparse al Nord Ovest, variabile altrove. Al centro: bel tempo salvo nubi in Toscana. Al sud: ampio soleggiamento e caldo.

Tendenza giorni successivi: ancora Anticiclone Scipione l’Africano con la Terza Ottobrata per tutta la settimana.