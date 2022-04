Il cadavere di una donna 50enne è stato trovato questa mattina in un'abitazione di Dormelletto, nel novarese. La vittima sarebbe stata accoltellata con diversi fendenti. Dai primi rilievi dei carabinieri giunti sul posto, la donna sarebbe stata uccisa dal compagno che poi si sarebbe tolto la vita in provincia di Verbania. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.