Novatec e Virotech diventano Gold Standard Diagnostics Europe

DIETZENBACH, Germania, 24 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Le due società tedesche di diagnostica Novatec Immundiagnostica GmbH e Virotech Diagnostics GmbH sono entusiaste di annunciare che hanno unito le loro forze e che ora opereranno insieme come Gold Standard Diagnostics Europe. Entrambe le entità hanno deciso di consolidare le loro attività per rispondere meglio alle esigenze e alle richieste dei loro partner. Fin dall'epidemia di SARS COV 2, le aziende si sono impegnate a fornire il miglior supporto possibile nella lotta contro il coronavirus, attraverso la continua ricerca e lo sviluppo di test di alta qualità per rilevare il virus e identificare mutazioni specifiche.

"Gold Standard Diagnostics Europe sblocca il potenziale delle nostre forze combinate e stabilisce la base perfetta per espandere costantemente il nostro portafoglio. Insieme, abbiamo l'infrastruttura necessaria per essere competitivi e fornire soluzioni diagnostiche innovative", così Artin Papanian, direttore generale di Gold Standard Diagnostics Europe. "I nostri clienti potranno ora beneficiare dell'ampio portafoglio di prodotti che va di pari passo con l'azienda con cui hanno familiarità".

Gold Standard Diagnostics Europe, con sede a Dietzenbach, in Germania, è impegnata nello sviluppo e nella produzione di kit diagnostici per il mercato umano e veterinario. Oltre a concentrarsi sulle malattie infettive (batteriche, virali e parassitarie), sugli ormoni e sull'autoimmunità, il gruppo ha anche una vasta esperienza nell'automazione e nel software per offrire un pannello completo alla diagnosi.

Gold Standard Diagnostics Europe ha aumentato il suo numero di dipendenti a oltre 200 e continua a crescere. Con lo sviluppo di nuovi prodotti e le capacità di innovazione, l'azienda si impegna a sviluppare, produrre e distribuire saggi e servizi di altissima qualità alla sua vasta rete di laboratori in tutto il mondo. L'azienda continuerà a dedicare tutti i suoi sforzi per migliorare la cura del paziente.

Dettagli del contattoArtin PapanianGold Standard Diagnostics Europa+49 6074 48760info@goldstandarddiagnostics.eu www.goldstandarddiagnostics.com