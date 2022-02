Novavax, azienda: "Primi lotti vaccino spediti a Stati Ue"

Le prime dosi di Nuvaxovid*, il vaccino anti-Covid di Novavax, sono state spedite agli Stati Ue, secondo quanto comunicato dall'azienda Usa. L'invio è cominciato ieri, ha annunciato Novavax in una nota e via Twitter il presidente e Ceo Stanley C. Erck: "Siamo entusiasti - ha scritto ieri - che per i primi lotti del nostro vaccino Covid-19 sia iniziata la spedizione oggi negli Stati membri dell'Unione europea".

"Le dosi di Nuvaxovid - si legge nel comunicato - verranno spedite dal centro di distribuzione olandese di Novavax agli Stati membri dell'Ue a partire da questa settimana. La prima tranche di spedizioni comprende diversi Paesi, come Germania, Francia e Austria. Si prevede che le spedizioni verso altri Stati Ue seguiranno rapidamente".

"L'annuncio di oggi - dichiara Erck - apre la strada all'inizio della vaccinazione con Nuvaxovid in Europa nei prossimi giorni. Il vaccino Novavax", il primo anti-Covid proteico autorizzato per l'uso in Europa, "offre un'opzione differenziata per rafforzare i tassi di vaccinazione in tutta l'area. Nuvaxovid ha dimostrato efficacia, un profilo di sicurezza e tollerabilità rassicurante, ed è costruito su una piattaforma vaccinale a base di proteine ​​ben nota e utilizzata per altri vaccini da decenni".

Novavax e la Commissione Europea - ricorda l'azienda - hanno siglato un accordo di acquisto anticipato per un massimo di 100 milioni di dosi di Nuvaxovid, con l'opzione per ulteriori 100 milioni, fino a 200 milioni di dosi complessive. Nel corso del secondo trimestre, Novavax ha ricevuto un impegno per ordini dalla Ce per un totale di 69 milioni di dosi. Le dosi iniziali sono state prodotte dal partner della società americana Serum Institute of India, il più grande produttore mondiale di vaccini per volume.

ENTRO FINE MARZO RICHIESTA OK VACCINO IN 12-17ENNI - Novavax prevede di presentare "durante il primo trimestre 2022", quindi entro fine marzo, una richiesta di via libera all'indicazione pediatrica per il vaccino anti-Covid Nuvaxovid*. La domanda riguarderà "gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni" e sarà inoltrata alle "autorità regolatorie internazionali, inclusa l'Ema" per l'Europa, comunica Novavax nella nota in cui annuncia l'inizio delle spedizioni di Nuvaxovid agli Stati membri dell'Ue.

Al momento il vaccino della società Usa, il primo a base proteica approvato per l'uso in Europa, è indicato per la somministrazione negli over 18.