Novità TIM: le chiamate voce si effettuano e si ricevono anche con il WiFi Calling a casa e in ufficio

Milano, 29 Giugno 2023. Effettuare telefonate con il proprio cellulare o riceverle anche quando la copertura di rete mobile non è stabile non è più un problema, grazie alla novità di TIM che permette di utilizzare il WiFi di casa o dell’ufficio. Da poco lanciata sul mercato italiano, TIM Voce WiFi è gratuita, non richiede attivazione, ed è disponibile sulla maggior parte degli smartphone di ultima generazione oltre ad essere applicabile a qualsiasi piano tariffario di TIM: ecco qualche dettaglio in più su come funziona, quando e perché conviene.

Che cos’è, come funziona e quando conviene la nuova TIM Voce WiFi

Il nuovo servizio sfrutta lo standard Voice Over WiFi, a cui ci si riferisce spesso anche come VoWiFi o WiFi Calling. È una tecnologia che instrada le chiamate voce anche sulla rete wireless, aggirando in questo modo eventuali problemi di copertura del proprio operatore in un determinato luogo o in un determinato momento. Quando sono attivate TIM Voce WiFi o altre funzioni simili, cioè, le chiamate voce effettuate o ricevute si connettono automaticamente alla rete mobile o alla rete WiFi a seconda di quella che garantisce una migliore qualità di chiamata.

Dai palazzi storici con le mura spesse a cantine, garage, sono alcuni esempi di luoghi in cui i cellulari non potrebbero avere un campo limitato. Quella delle chiamate VoIP, ossia delle chiamate effettuate attraverso WhatsApp, Telegram, Messenger o altri sistemi di messaggistica istantanea, non sempre è una soluzione: si potrebbe non essere iscritti a servizi come questi e non avere intenzione di creare un account solo per sopperire alla mancanza momentanea di copertura telefonica o, ipotesi più frequente, si potrebbe aver bisogno di essere reperibili al proprio numero di cellulare.

Da qui la popolarità di servizi come TIM Voce WiFi, che gli operatori mobili degli altri paesi europei offrono già da tempo. Il loro principale vantaggio è che non richiedono di scaricare ulteriori app per poter effettuare o ricevere chiamate sul proprio numero di telefono utilizzando qualunque connessione WiFi su cui ci si è registrati, indipendentemente dal fatto che sia una connessione fibra o ADSL (nel caso di TIM sono anche incluse le connessioni satellitari e FWA). Sfruttando lo standard VoWiFi, i clienti mobili di TIM possono connettersi alla rete TIM e o di altro operatore per effettuare le chiamate. Possono utilizzare TIM Voce WiFi tutti i clienti che comunemente si collegano anche a casa, in ufficio, in palestra a una qualsiasi rete TIM o di altro operatore. Il costo delle telefonate effettuate tramite cellulare ma svolte sul WiFi di casa o ufficio è lo stesso di quello previsto dal proprio piano tariffario mobile: non ci sono cioè costi aggiuntivi per poter utilizzare il nuovo servizio TIM Voce WiFi che, del resto, è attivato automaticamente su tutti gli smartphone compatibili (quelli Samsung della gamma S22 e S23, per esempio, ma anche gli XiaomiSerie 12e 13 e Motorola di ultima generazione. La lista è in continuo aggiornamento, per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco completo dei modelli compatibili vai su https://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/servizi/voce-wifi.

