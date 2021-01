(Stezzano, 12 gennaio 2021)

Cambio al vertice della divisione Digital Energy di Schneider Electric in Italia, con la nomina a Vice Presidente di Saul Fava all’interno del Board di Direzione Italia.

In questo ruolo il manager avrà il compito di guidare il business delle soluzioni per la gestione dell’energia e dell’automazione per i mercati del building e delle infrastrutture, con il duplice obiettivo di incentivare innovazione digitale e sostenibilità per i clienti italiani.

Fava, che ha 46 anni, è entrato in Schneider Electric nel 2008 rivestendo ruoli di crescente responsabilità e portata in ambito Business Development Marketing sui temi dell’energy management, fino a diventare, nel 2018, Vice Presidente Strategy Digital Transformation. In precedenza il manager aveva rivestito ruoli di management, spaziando dall’ambito servizi a quello energetico tecnologico, nelle filiali italiane di ABB e Johnson Controls.

Saul Fava è laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e, nl corso sua carriera, ha perfezionato le proprie competenze manageriali, marketing e sales presso le Academy Formative delle principali business school internazionali.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, caterina@primapagina.it

Cristiana Stradella, cristiana@primapagina.it