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Ok della Commissione Bilancio della Camera alla cessione della Nave Garibaldi

20 aprile 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
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In ambito di cessione a titolo gratuito della Nave Garibaldi a favore della Marina Militare della Repubblica d’Indonesia, si è espressa la Commissione Bilancio della Camera, che, a seguito di esame in sede di deliberazione di rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di Decreto ministeriale (Atto n.383). La Commissione è giunta all’approvazione della proposta di deliberazione favorevole formulata dal relatore, On. Tremaglia (FDI), dopo aver preso atto dei chiarimenti da parte del Governo dai quali si evince che dalla cessione non derivano oneri a carico dello Stato italiano anche con riferimento ai costi di trasferimento di Nave Garibaldi, che saranno a carico esclusivo della Repubblica d’Indonesia. In particolare, saranno a carico del Governo indonesiano: gli oneri per l’approntamento tecnico dell’unità navale alla partenza; i costi del personale della Marina Militare italiana impegnati per il trasferimento e quelli per il rientro in Italia del medesimo personale; i costi per la permanenza a bordo del personale indonesiano; i costi del carburante per il trasferimento dell’unità; i costi per il transito nel Canale di Suez. In settimana, l’esame del provvedimento è proseguito anche in sede di assegnazione primaria presso le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa. Al termine della seduta, al seguito di alcune richieste di chiarimento da parte di esponenti dell’opposizione, il Relatore della Commissione Affari Esteri, On. Calovini (FDI) ha suggerito di convocare una riunione congiunta degli uffici di presidenza e dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite.

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La scheda del provvedimento

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Commissione Bilancio Nave Garibaldi Marina Militare Decreto ministeriale
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