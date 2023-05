Onoranze Funebri Smaldino: “Umanità e comprensione, così accogliamo le famiglie nel momento più doloroso”

Con un’esperienza di cinquant’anni, la ditta di Francesco Smaldino opera a Cassano delle Murge con serietà e professionalità mettendo a disposizione anche una casa funeraria

La perdita di una persona cara rappresenta un dramma per ogni famiglia, a prescindere dall’età e da qualsiasi altro aspetto legato alla sua vita terrena. Oltre a fare i conti con il proprio dolore, in questi momenti così delicati è inoltre necessario provvedere al disbrigo di tutto ciò che è legato al funerale. È qui che il supporto di un’agenzia esperta e competente può fare la differenza, poiché solleva i famigliari da ogni incombenza di natura pratica.

“Il ruolo dell’agenzia funebre è fondamentale nella gestione dell’evento luttuoso - afferma Francesco Smaldino, titolare della ditta Onoranze Funebri Smaldino che da cinquant’anni opera a Cassano delle Murge (BA) - La nostra è una realtà storica che affonda le sue radici nella primissima attività di mio padre Pinuccio, che costruiva bare con mio nonno Angelo. Con il passare degli anni, i miei genitori hanno dato vita alla loro impresa con un negozio di fiori, onoranze funebri e servizi cimiteriali. Crescendo, ho fornito anche il mio contributo attraverso Il Portico dei Fiori, una realtà ormai consolidata nel mio paese, che porto avanti con il prezioso supporto della mia compagna Teresa”.

Scegliere l’azienda a cui affidare il funerale del proprio congiunto può tuttavia non essere così semplice, tanti sono gli elementi da valutare ma è bene ricordare che non ci si può basare solo sul risparmio in termini economici, perché il rischio è quello di dover affrontare poi delle incombenze non previste, legate ad esempio alle pratiche per la sepoltura o all’organizzazione della cerimonia funebre.

“Quando le famiglie ci contattano per la prestazione funebre, siamo al loro fianco sin da subito in ogni aspetto, dalla scelta degli abiti, alla programmazione del rito e la realizzazione dei manifesti. Ci occupiamo noi del disbrigo delle pratiche burocratiche e del trasporto e delle scelte legate alla sepoltura o alla cremazione– prosegue Smaldino - Frequentiamo periodicamente corsi di formazione e ci aggiorniamo costantemente sui materiali più all’avanguardia, tutto ciò per essere pronti ad operare con competenza e professionalità. Il nostro personale usa la massima umanità e comprensione verso i famigliari del defunto, è il nostro impegno a rendere il tutto meno doloroso”.

La ditta di Onoranze Funebri Smaldino, tra l’altro, mette a disposizione anche una casa funeraria per permettere alle famiglie che in casa non dispongono di spazi adeguati di accogliere parenti ed amici per rendere un ultimo saluto al defunto.

“La nostra ditta è stata una delle prime ad aprire una struttura come questa in Italia, circa vent’anni fa - conclude Smaldino - La Casa Funeraria è stata realizzata per accogliere i parenti e gli amici del defunto in un ambiente riservato, confortevole e tranquillo facendoli sentire a proprio agio, come se fossero a casa loro”.

Contatti: https://www.onoranzefunebrismaldinofrancesco.com/