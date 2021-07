Oristano, lancia droga dall'aereo: arrestato

Il tentativo di consegna di un quantitativo di cocaina non andato a buon fine ha portato all’arresto di un giovane di 28 anni nato a Palestrina. Il 28 marzo un aeromobile di piccole dimensioni in volo a bassa quota ha sganciato un borsone di colore nero che è caduto sul tetto di una abitazione di Baratili San Pietro (OR). Su segnalazione dello stesso proprietario è intervenuta sul posto la locale stazione dei carabinieri che ha recuperato il borsone contenente circa 8,5 kg di cocaina purissima. Sono immediatamente scattate le indagini che in meno di 4 mesi hanno portato all’identificazione del 28enne quale pilota dell’aereo e responsabile del reato.