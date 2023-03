Oscar 2023, tutti i vincitori: ecco i premi della 95esima edizione

Mattatore assoluto il film Everything everywhere all at once. Brendan Fraser miglior attore, Michelle Yeoh miglior attrice

Tutti i vincitori degli Oscar 2023 assegnati nella 95esima edizione. Mattatore assoluto il film Everything everywhere all at once. Brendan Fraser miglior attore, Michelle Yeoh miglior attrice.

I premi:

Miglior film - Everything Everywhere All at Once.

Miglior attrice protagonista - Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once.

Miglior attore protagonista - Brendan Fraser, The Whale.

Miglior attrice non protagonista - Oscar Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once.

Miglior attore non protagonista - Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once.

Miglior regia - Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once.

Miglior montaggio - Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once.

Migliore canzone originale - Naatu Naatu, RRR.

Miglior sonoro - Top Gun: Maverick.

Migliore sceneggiatura non originale - Sarah Polley, Women Talking.

Miglior sceneggiatura originale - Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once.

Migliori effetti speciali - Avatar - La via dell’acqua.

Migliore colonna sonora originale - Volker Bertelmann, Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Miglior scenografia - Christian M. Goldbeck e Ernestine Hipper, Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Miglior cortometraggio d’animazione - Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud.

Miglior cortometraggio documentario - Raghu, il piccolo elefante, regia di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga.

Miglior film internazionale - Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger.

Migliori costum - Black Panther: Wakanda Forever.

Miglior trucco e acconciatura - The Whale.

Miglior fotografia - Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Miglior cortometraggio - An Irish Goodbye, regia di Tom Berkely e Ross White.

Miglior documentario - Navalny, regia di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris.

Miglior film d’animazione - Pinocchio di Guillermo del Toro.