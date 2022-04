OSS. EUROBET: Serie A, turno favorevole per le prime in classifica. Motori, sprint Leclerc e Quartararo nei rispettivi GP

Roma, 8 aprile 2022. La trentaduesima giornata di Serie A si apre con tre anticipi del sabato. Si disputa alle 18.00 a San Siro l’incontro tra Inter e Verona. Dopo la vittoria in casa della Juve, la squadra nerazzurra vuole continuare l'inseguimento a Milan e Napoli. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 91% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi ad uscire vittoriosi. Il pareggio invece raccoglie il 6% delle preferenze. I marcatori più attesi sono i nerazzurri Dzeko, Correa e Calhanoglu. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 3-1, il2-1 e il 3-0.

La Juventus cerca una ripartenza dopo lo stop contro l’Inter nella sfida con il Cagliari di sabato alle ore 20.45.L’89% vede gli uomini di Allegri vincenti. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie bianconere: 0-2, 1-2 e lo 0-1. I marcatori più attesi sono gli juventini Vlahovic, Dybala e il capitano rossoblù Joao Pedro.

Domenica pomeriggio il Napoli ospiterà la Fiorentina, puntando al sorpasso sul Milan: secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, l’86% dei tifosi è convinto che saranno i partenopei ad aggiudicarsi l’incontro. L’8% auspica un pareggio, mentre la vittoria dei viola è data al 6%.Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 3-1, il 3-2 e il 2-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più giocati svettano i giocatori del Napoli Insigne, Zielinski e Osimhen.

In serata la capolista Milan sarà in trasferta a Torino sponda granata: gli appassionati pronosticano una vittoria rossonera al 57%. Il 27% pensa che il match termini in parità, mentre il 16% pronostica una vittoria della compagine allenata da Juric. Olivier Giroud risulta uno dei marcatori più quotati insieme al compagno di squadra Leao e all’attaccante del Toro Belotti. Tra i risultati più giocati spiccano l’1-2 el o 0-1 favorevoli agli uomini di Pioli insieme al pareggio 1-1.

Non solo calcio, questo fine settimana sarà anche all’insegna dei motori: l’Osservatorio Eurobet ha infatti scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati sul Gran Premio d’Australia della Formula 1 e sul Motomondiale in trasferta negli Stati Uniti, dove domenica 10 aprile si correrà il GP delle Americhe. La Formula 1 fa tappa a Melbourne dove proseguirà la sfida Ferrari-Red Bull. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet ( www.eurobet.it ), i pronostici vedono favorito Charles Leclerc: il ferrarista raccoglie infatti il 52% delle preferenze, seguito da Verstappen (34%) e dal compagno di scuderia Sainz(8%). La MotoGP si sposta invece ad Austin. In questa gara texana la Yamaha di Fabio Quartararo parte favorita raccogliendo il 34% delle preferenze, seguita da Marc Marquez (32%) che rientra in pista con la Repsol Honda a distanza di tre settimane e dalla Ducati di Bagnaia (19%).

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

