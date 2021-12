Padova, maxi sequestro di fuochi d'artificio e luminarie

Maxi sequestro di fuochi d'artificio e luminarie. I Finanzieri del Gruppo di Padova e della Compagnia di Este hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 458.000 articoli pirotecnici irregolarmente detenuti, per un peso lordo di 5,3 tonnellate, contenenti polvere pirica per oltre 5 quintali e mezzo, e quasi 1,3 milioni di luminarie natalizie non a norma. Il valore stimato della merce cautelata ammonta all’incirca a 400 mila euro. Nel mirino dei militari sono finiti sei esercizi commerciali.