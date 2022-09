"Ma se ci sono ragioni di carattere religioso o canonico per non esporlo tutto l'anno non so dirlo"

"Personalmente non ho nulla in contrario, ma se ci sono ragioni di carattere religioso o canonico per cui il cuore di Padre Pio non si possa esporre tutto l'anno non so dirlo". Lo dice all'Adnkronos Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, replicando alla richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l'anno la reliquia del cuore di Padre Pio.