Indagini per capire dove e come abbia trovato la droga

Un bambino di 9 anni è stato ricoverato, in gravi condizioni, all'Ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito del metadone. Il piccolo è arrivato da Pioppo trasportato col 118.

Con lui anche i genitori. Le analisi tossicologiche hanno confermato un'overdose da metadone. Indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per capire dove e come il bambino abbia ingerito la droga.