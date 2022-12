Paolorossi: "Premio 'Raimondo Vianello' un successo straordinario, pronti al bis l'anno prossimo"

Presenti alla tre giorni di Flottrano (An), città natale dell’indimenticato maestro della tv, tanti big dello showbiz, dell’economia e dello sport come il ct azzurro Roberto Mancini

"Il Premio Virgo “Raimondo Vianello” è stato un successo straordinario all'interno della prima edizione della tre giorni di Filottrano. C'è stata una risposta entusiasmante da parte del pubblico, una risposta intelligente da parte degli operatori locali e della politica. Sono stati tutti colpiti dall'impegno che abbiamo messo per accomunare tante persone ed iniziare a parlare un linguaggio nuovo, meno 'politichese' e più adatto a persone del fare. Ora c'è bisogno di accendere un faro, è il momento di agire come è stato fatto in questi tre giorni". Così Luca Paolorossi ideatore della kermesse, filottranese doc e rinomato sarto delle star, ha descritto la tre giorni di Flottrano (An), città natale dell’indimenticato Raimondo Vianello, e il premio a lui dedicato, all’insegna della cultura, della musica, dello sport e dello spettacolo, con tanti big dello showbiz, dell’economia e dello sport presenti, come il ct della nazionale azzurra di calcio Roberto Mancini. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e della politica hanno preso parte all'evento, tra gli altri Barbara D’Urso, Antonella Elia, Vittorio Sgarbi e Katia Ricciarelli.

"Era importante attrarre le persone giuste. Mi sono andato a cercare le persone e le ho fatte innamorare di questo territorio e del progetto. Tutto ciò che attrae dell'Italia è il made in Italy. Abbiamo messo insieme personaggi dello sport, dello spettacolo, dell'economia e della politica per tre giorni spettacolari", ha aggiunto Paolorossi sulla kermesse fortemente voluta e organizzata da Virgo Fund, nell'ambito di una serie di iniziative socio-culturali per celebrare il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy.

Proprio Barbara D'Urso ha aperto ufficialmente la serata dedicata al maestro della tv: sul ledwall, una sua foto insieme a Raimondo Vianello. “Farsi prendere in giro da lui, com'è successo a me in questo scatto, era un privilegio”, ha proseguito la conduttrice campana, prima di lanciare una clip commovente per ripercorrere, in pillole, i momenti salienti della carriera di Vianello. "Barbara D'Urso si è emozionata, come Katia Ricciarelli, come Annalisa Minetti e Roberto Mancini e tutti hanno raccontato un aneddoto sul grande Raimondo Vianello, un Maestro della televisione italiana, un grande artista ma, prima di tutto, un vero signore. L'anno prossimo si raddoppia. Il progetto, ora che il faro è acceso sulle Marche è di bissare, per far tornare a vivere dimore e borghi bellissimi di questa terra", ha concluso Paolorossi.