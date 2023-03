Papa Francesco ricoverato, seconda notte serena al Gemelli

Papa Francesco, a quanto si apprende, ha trascorso anche la seconda notte al Gemelli in maniera tranquilla. La notte, fanno sapere, è trascorsa serenamente.

Lo staff medico, nella serata di ieri, ha fatto sapere che al Pontefice "è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute". Il Papa potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, hanno fatto sapere dallo staff medico.

Intanto si lavora per riorganizzare le celebrazioni della Settimana Santa. Per domenica prossima, in occasione delle Palme, è pronto il cardinale Leonardo Sandri. Dovrebbe essere lui a presiedere la celebrazione al posto del Papa.