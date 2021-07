Papa Francesco lascia il Gemelli dopo operazione

Il Pontefice era stato ricoverato per un intervento al colon. L'operazione è stata eseguita domenica 4 luglio

Papa Francesco è appena uscito dal Gemelli, dove è stato ricoverato per un intervento al colon. L'operazione è stata eseguita domenica 4 luglio. Ieri, nel consueto bollettino sulle condizioni di salute del Papa, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni della riabilitazione, che avrebbe permesso "quanto prima il ritorno in Vaticano". Oggi l'uscita del Santo Padre. Come documentano le immagini dell'Afp, il Pontefice si è allontanato dal Policlinico romano a bordo di una Ford blu con i vetri oscurati.