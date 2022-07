Papa: "Non ho intenzione di dimettermi, in caso vorrei essere vescovo emerito"

Francesco in un'intervista in spagnolo torna sui rumors che hanno ipotizzato una sua rinuncia

“Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no". Lo ribadisce il Papa in un'intervista in spagnolo trasmessa da TelevisaUnivision. Papa Francesco dice di aver sempre pensato che il suo tempo in Vaticano sarebbe stato breve, "ma non me ne rendevo conto e sono passati nove anni".

A proposito dei dolori al ginocchio, Bergoglio dice che "gli fa un po' male il ginocchio", che si sente un po' "sminuito" anche se ora può camminare. Per ora dunque, ribadisce, non pensa alle dimissioni ma “se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo aspetto l'aiuto per prendere la decisione di ritirarmi", dice Bergoglio.

Nell’intervista papa Francesco esprime "grande simpatia per la bontà" di Benedetto XVI, che si è dimesso da papa e conduce una vita, osserva Bergoglio, di pensione, lettura, studio e scrittura. Bergoglio tiene ad ogni modo a sottolineare che, il giorno di un suo eventuale pensionamento, preferirebbe essere considerato "vescovo emerito di Roma", non Papa emerito. “Se sopravvivo - dice Francesco - dopo le dimissioni, vorrei confessare e andare a vedere i malati".

In un estratto dell’intervista pubblicato sul canale YouTube di Univision Noticias, papa Francesco torna sui rumors che hanno ipotizzato una sua rinuncia al ministero petrino: "Al momento non sento che il Signore me lo chieda ma se sentissi che me lo chiedesse, sì". Quindi, ha definito una "casualità" il fatto che a fine agosto andrà a L’Aquila dove è sepolto Celestino V, nei giorni del Concistoro.

Rispondendo sulla possibilità di avere delle norme relative alla figura del Papa emerito, Francesco ha osservato che "la storia stessa aiuterà a regolamentare meglio, la prima esperienza è andata molto bene", perché Benedetto XVI "è un uomo santo e discreto". In futuro, però, ha detto, "conviene delimitare meglio le cose, spiegarle meglio".