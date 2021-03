Papa’ ti porto in vacanza! 100 per cento di sconto sulla tariffa per ogni genitore in vacanza con i figli o un adulto pagante

(Milano, 18 marzo 2021)

Con Moby e Tirrenia la classica domanda: “Papà, mi porti in vacanza?” si trasforma in un’affermazione: “Papà ti porto in vacanza!”.

Grazie alla nuova straordinaria promozione delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, infatti, in occasione della Festa del Papà, a tutti coloro che prenotano da oggi al 21 marzo un biglietto per un adulto più un bimbo (da 4 a 11 anni) o per un secondo adulto pagante, verrà applicato automaticamente uno sconto del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte al netto di tasse, diritti e competenze.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi al 21 marzo per tutte le destinazioni Moby, tranne Santa Teresa-Bonifacio, o Tirrenia ad eccezione delle Tremiti per viaggi dall’11 aprile a fine stagione sulla maggior parte delle partenze, comprese alcune nel mese di agosto.

E a rendere ancora più dolce la Festa del Papà con Moby e Tirrenia, quest’anno c’è anche la possibilità di cumulare l’offerta con le altre riservate ai loro passeggeri dalle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, a partire dalla possibilità di cambiare la data di partenza senza penali per tutte le volte che si vuole o di “sospenderlo” anche per un anno!

Ma la sicurezza di poter usare il biglietto nel momento più opportuno, non è l’unica offerta da Moby e Tirrenia: c’è infatti anche la garanzia del viaggio in totale sicurezza, con le misure antiCovid più all’avanguardia, dalla figura del care manager che vigila sulla sicurezza a bordo, alla misurazione della temperatura a tutti i passeggeri, al distanziamento con le sedute alternate negli spazi comuni, alla possibilità di consumare la cena a bordo con il servizio in camera direttamente nella propria cabina, fino ai

nuovissimi zainetti atomizzatori elettrostatici con cui il personale sanifica in continuazione la nave e le cabine.

In viaggio con papà, con Moby e Tirrenia: conviene ed è sicuro.

