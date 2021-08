Paralimpiadi Tokyo, Bebe Vio conquista l'oro nel fioretto

Paralimpiadi, spettacolare trionfo di Bebe Vio oggi. La 24enne veneta si conferma campionessa nel fioretto femminile categoria B, imponendosi in finale per 15-9 sulla cinese Jingjing Zhou, già sconfitta 5 anni fa alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Quella di Bebe Vio - atleta del gruppo sportivo delle fiamme oro della Polizia di Stato - è la 18esima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la quinta d'oro.

Domani la missione più difficile per la fiorettista azzurra: provare a trascinare al successo anche la squadra di fioretto. Nel 2016 a Rio la squadra italiana vinse il bronzo.