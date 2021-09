Paralimpiadi Tokyo, atletica: 3 azzurre in finale 100 m con Caironi record mondo

Tre azzurre in finale dei 100 metri femminili ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Sono Martina Caironi, Ambra Sabatini e Monica Contrafatto qualificate per la finale dei 100 metri piani classe t63 con i primi tre tempi assoluti. Nella prima batteria Sabatini migliora il suo stesso record del mondo abbassandolo a 14″39, con la Contrafatto seconda in 14″72. Nella seconda batteria Caironi riscrive il record mondiale con il crono di 14″37.