Parco Mirabilandia chiuso per il maltempo che ha travolto l'Emilia Romagna

"In considerazione del maltempo che sta imperversando in Emilia Romagna e delle difficili situazioni in cui si trovano la popolazione ed il territorio locale, la Direzione di Mirabilandia informa che il Parco non aprirà nei tre giorni della settimana previsti dal calendario: pertanto venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio il parco rimarrà chiuso". Lo rende noto la direzione del Parco Mirabilandia in una nota.