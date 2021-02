Patuanelli contro il nutriscore: cos'è

(Adnkronos)

Il ministro Stefano Patuanelli contro il nutriscore. "Per me non è accettabile che nel nostro Paese si passi a un sistema di etichettatura dove una bevanda gasata e zuccherina, prodotta in un laboratorio, sia considerata più sana del nostro olio di oliva, del nostro parmigiano sull'etichetta", ha affermato il ministro delle Politiche agricole intervenendo in diretta streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti. "Vi posso assicurare che fino a quando sarò ministro - ha detto rivolgendosi agli imprenditori agricoli - mi batterò con tutte le forze affinché il tema del Nutriscore venga abbandonato perché è un danno enorme per il nostro settore".

"E' un percorso che dobbiamo fare assieme con tutta la forza possibile in Europa perché è lì che si gioca il futuro dell'agroalimentare italiano e - ha rimarcato - dobbiamo avere la forza di imporre la nostra visione che va a tutelare non solo il settore ma anche la salute dei cittadini".