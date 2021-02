Pd, botta e risposta Orlando-Marcucci

Botta e risposta nel Pd tra il vice segretario Andrea Orlando e il capogruppo Andrea Marcucci sui ‘renziani’ all’opera nel Pd per logorare Nicola Zingaretti. "È necessario tornare a quando si consumò il fallimento di un'esperienza politica arrivata al capolinea con le elezioni del 2018" perché "in questi giorni stanno riemergendo le scorie di un processo di riflessione non portato davvero a compimento"; "stanno emergendo rigurgiti di posizioni che guardano a un Pd del passato, improntato verso un centrismo non più al passo coi tempi" ha detto Orlando a La Nazione.

"Il congresso è già iniziato, nella sostanza. Certo: è indubbio che il Pd debba iniziare una fase di cambiamento, interrotto dalla pandemia, con un confronto costruttivo. La cosa strana è che chi critica non si è mai esposto nelle sedi ufficiali. Non solo: non vuole neppure un congresso", ha affermato il vice segretario, aggiungendo: "Diciamolo con chiarezza: puntano a un logoramento del gruppo dirigente".

Il dirigente dem, tra l'altro, ha osservato: "Scatenare la crisi è stato sbagliato, in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Ma Renzi lo ha fatto per un obiettivo: spaccare il fronte Pd-5 Stelle. Lo stesso obiettivo che oggi hanno alcuni esponenti democratici".

Marcucci ad Inews 24 ha replicato: "Non credo alle congiure, mi dispiace. Un grande partito, nei momenti cruciali della storia nazionale, discute liberamente. Siamo gli unici che lo fanno, e non dobbiamo vergognarci o dare letture ‘complottiste’ della realtà. L’unica alternativa percorribile sarebbe quella di adeguarci agli altri e abolire i congressi".

"Naturalmente per la storia che abbiamo e per il nome che portiamo sarebbe un’alternativa non percorribile. Mi sembra che il ministro del Lavoro insegua delle ombre per precostituirsi degli avversari interni, vorrei tranquillizzarlo, il nostro obiettivo in fondo è lo stesso da anni, un Pd ampio e riformista” ha concluso.