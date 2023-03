Pd, Ferrante: "Elly Schlein può rappresentare la svolta"

All’AdnKronos il segretario della Direzione del partito in Sicilia

"Le primarie ci consegnano un risultato importante ed un partito vivo.Oltre un milione il mandato di contrastare con più determinazione le destre e in questo Elly Schlein può rappresentare la svolta". Lo afferma il all’AdnKronos Antonio Ferrante segretario della Direzione del Pd in Sicilia."Sono certo - aggiunge- che Elly saprà rafforzare la nostra identità riformista e finalmente superare le contraddizioni del passato, e, soprattutto, creare quella sintesi tra partito e movimentismo che in questi anni ci è mancata". (di Francesco Bianco)