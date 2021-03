Zingaretti si dimette, Simona Marchini: "Finalmente si farà chiarezza su Pd"

Roma, 4 mar. (Adnkronos)

"Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto, stimo da sempre Nicola Zingaretti. In questi anni penso abbia meritato tutto il nostro rispetto, è stato costretto al salvataggio di un partito in una situazione critica e lo ha fatto con lo spirito di servizio che una volta c'era nel Pci". E' quanto ha dichiarato all''Adnkronos l'attrice e regista Simona Marchini, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd.

"Nicola Zingaretti ha accettato la sfida e tutti i rischi, si è accollato dei pesi spaventosi rischiando l' impopolarità, subendo i mal di pancia della base, chiamato ad immolarsi alla Ragion di Stato, inevitabile e irrinunciabile, per persone di coscienza come lui. Lo ripeto - ha continuato Simona Marchini - è stato per il segretario uscente del Pd uno sforzo enorme e per una persona molto responsabile, seria, corretta, come Zingaretti, sono convinta sia veramente un'amarezza vera aver preso questa decisione. Ma forse, dopo le sue dimissioni, si farà finalmente chiarezza all'interno del Pd".