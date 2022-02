Pechino 2022, pattinatrice russa Valieva potrà partecipare

Pechino 2022, la russa Kamila Valieva potrà partecipare alla gara di pattinaggio artistico femminile alle Olimpiadi invernali nonostante non abbia superato un test antidroga prima dell'avvio dei Giochi. Lo ha deciso la Corte Arbitrale dello Sport dopo un'udienza durata fino a questa mattina. La Corte ha stabilito che Valieva, 15 anni e favorita per l'oro individuale femminile, non deve essere sospesa provvisoriamente prima che venga condotta un'indagine completa.