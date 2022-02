Pechino 2022, Pellegrino argento sprint sci di fondo

Federico Pellegrino medaglia d'argento nella finale Sprint TL di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'atleta valdostano, che porta all'Italia la sesta medaglia dei Giochi, è arrivato alle spalle del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo che si è confermato campione olimpico, bronzo al russo Aleksandr Terentev.

Klaebo ha trionfato in 2'58''06. L'azzurro, atleta delle Fiamme Oro, ha chiuso in ritardo di 0''26. Terzo Terentev a 1''31. Ai piedi del podio il finlandese Joni Maki, +2''12, quinto il russo Artem Maltsev, +3''59. E' la sesta medaglia per l'Italia in questa edizione dei Giochi.