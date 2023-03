Pence: "Trump incriminato? Un oltraggio, è persecuzione"

"Un oltraggio" e "un esempio di persecuzione politica". Così l'ex vicepresidente americano Mike Pence ha definito - parlando con la Cnn - la decisione del gran jury di Manhattan di votare per l'incriminazione dell'ex presidente.

"Credo che l'accusa senza precedenti di un ex presidente degli Stati Uniti per una questione di finanziamento della campagna elettorale sia uno scandalo", ha affermato, criticando poi "l'ossessione dei media per queste indagini su Donald Trump".

"Credo che gli americani vedranno tutto questo, e si renderanno conto che si tratta di un nuovo esempio di criminalizzazione politica di questo paese e del tipo di dramma che coinvolge Washington e rende impossibile risolvere veramente i problemi".