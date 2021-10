Pensioni, come funziona Quota 102. Sindacati: "Le news una beffa"

Sindacati contro Quota 102 per le pensioni dal 2022. Per superare quota 100, tra le ipotesi per la Manovra 2022 spicca quella di varare Quota 102. Come funziona? In sintesi, si può ambire alla pensione a 64 anni, con 38 di contributi all'attivo. Nel 2023 si passerebbe a quota 104, i requisiti salirebbero di due anni.

Il giudizio dei sindacati è categorico. ''La proposta Quota 102 e 104, se venisse confermata dal Governo, costituirebbe una vera e propria presa in giro per i lavoratori. Con quei vincoli solo poche migliaia di persone nei prossimi anni potranno accedere alla pensione', dice il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. ''Torniamo a chiedere all'Esecutivo di aprire immediatamente un confronto vero con il sindacato e di dare risposte adeguate alle richieste contenute nella piattaforma unitaria. Diversamente - conclude Ghiselli - non staremo con le mani in mano".

"Siamo davvero sconcertati di leggere sugli organi di stampa proposte come quota 102 o, addirittura oggi, quota 104 e la soppressione di opzione donna mentre continua a non essere chiaro che fine abbia fatto la rivalutazione delle pensioni in essere", afferma la Cisl, definendo le ipotesi "inaccettabili nel merito e nel metodo. In un Paese pesantemente colpito dalla crisi economica aggravata dalla pandemia, dove sono evidenti le tensioni che percorrono strati importanti della società, non può essere sottovalutato l’impatto che il tema delle pensioni può generare per migliaia di lavoratori e lavoratrici. Per questo ribadiamo la richiesta di un incontro urgente con il Governo per affrontare la questione previdenza nel suo complesso".